Омбудсмен: в Новосибирске на пункте сбора скончался второй мобилизованный
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище скончался второй мобилизованный, пишут РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Нину Шалабаеву.
По словам омбудсмена, на месте работают следственные органы. «Пока идет проверка, ничего более сказать нельзя. Факт подтверждаю», — сказала она.
Напомним, 4 октября омбудсмен сообщала о первом случае смерти мобилизованного на этом же сборном пункте.
По словам омбудсмена, на месте работают следственные органы. «Пока идет проверка, ничего более сказать нельзя. Факт подтверждаю», — сказала она.
Напомним, 4 октября омбудсмен сообщала о первом случае смерти мобилизованного на этом же сборном пункте.
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