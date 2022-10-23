Глава СК Бастрыкин поручил проверить высказывания Красовского об украинских детях
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить высказывания ведущего телеканала RT Красовского об украинских детях.
«А.А. Стрижову (руководителю ГСУ СК России по Москве — прим. ред.) поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала. В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале СК.
Ранее в Госдуме призвали немедленно задержать Красовского за высказывание о том, что украинских детей нужно «топить».
«А.А. Стрижову (руководителю ГСУ СК России по Москве — прим. ред.) поручено представить доклад по ситуации, возникшей в эфире телевизионного канала. В социальной сети один из пользователей обратился к главе СК России с просьбой проверить высказывания журналиста Антона Красовского. Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале СК.
Ранее в Госдуме призвали немедленно задержать Красовского за высказывание о том, что украинских детей нужно «топить».
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