В Госдуме призвали немедленно задержать Красовского за высказывание об украинских детях
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутат ГД от Новосибирской области Дмитрий Савельев («Единая Россия») прокомментировал скандальное высказывание ведущего RT Антона Красовского об украинских детях.
По словам депутата, ведущий должен немедленно получить наказание по всей строгости закона.
«Высказывание Антона Красовского — это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего все живое. На мой взгляд, каждый звук этого высказывания — преступление. Человек, совершивший подобное, по своей разрушительности мало с чем сравнимое действие, должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона», — написал депутат на своей странице в ВК.
По словам депутата, «человек, произнесший такие слова, как "топить детей", "забивать в хату и сжечь", предал Родину».
Также Савельев полагает, что Красовский «преподнес в дар врагу настоящую информационную ядерную бомбу». «И такое нужно карать немедленно и предельно жестко», — заявил депутат ГД.
Ранее главред телеканала Маргарита Симоньян заявила, что останавливает сотрудничество с Красовским после его высказывания.
По словам депутата, ведущий должен немедленно получить наказание по всей строгости закона.
«Высказывание Антона Красовского — это чудовищная провокация, это слова врага России, ненавидящего все живое. На мой взгляд, каждый звук этого высказывания — преступление. Человек, совершивший подобное, по своей разрушительности мало с чем сравнимое действие, должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона», — написал депутат на своей странице в ВК.
По словам депутата, «человек, произнесший такие слова, как "топить детей", "забивать в хату и сжечь", предал Родину».
Также Савельев полагает, что Красовский «преподнес в дар врагу настоящую информационную ядерную бомбу». «И такое нужно карать немедленно и предельно жестко», — заявил депутат ГД.
Ранее главред телеканала Маргарита Симоньян заявила, что останавливает сотрудничество с Красовским после его высказывания.
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