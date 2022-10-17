Главред RT Симоньян прекратила сотрудничество с Красовским из-за призыва топить детей
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что прекратила сотрудничество с директором вещания на русском языке телеканала Антоном Красовским из-за его высказывания о детях, которые он произнес в эфире.
«Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала Симоньян в телеграм-канале.
В свою очередь Красовский принес извинения и сказал, что ему «неловко». «Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого», — написал Красовский в телеграм-канале.
Ранее во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко он высказался о том, что украинских детей «надо топить в реке».
Симоньян после заявила, что его слова о детях вызвали недоумение. «Детям Украины, как и детям Донбасса, и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным», — написала главред RT.
«Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей. На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала Симоньян в телеграм-канале.
В свою очередь Красовский принес извинения и сказал, что ему «неловко». «Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого», — написал Красовский в телеграм-канале.
Ранее во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко он высказался о том, что украинских детей «надо топить в реке».
Симоньян после заявила, что его слова о детях вызвали недоумение. «Детям Украины, как и детям Донбасса, и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным», — написала главред RT.
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