Пятый банк Кыргызстана перестал принимать карты МИР
Россия и мир
Фото: Алиса Левина / Вечерние ведомости
Киргизский банк «Кыргызстан» перестал принимать карты платежной системы МИР. Соответствующее заявление опубликована на официальном сайте банка сегодня и с сегодня же, с 20 октября, приостанавливается обслуживание.
В заявлении банка обозначен 21 российский банк. Принимаются ли карты неназванных российских банков этой платежной системы, неясно.
Ранее еще четыре банка Кыргызстана прекратили обслуживание карт мир – «Бакай-банк», «Банк Азии», «Доскредобанк», «Компаньон».
В заявлении банка обозначен 21 российский банк. Принимаются ли карты неназванных российских банков этой платежной системы, неясно.
Ранее еще четыре банка Кыргызстана прекратили обслуживание карт мир – «Бакай-банк», «Банк Азии», «Доскредобанк», «Компаньон».
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