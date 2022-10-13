Два банка в Кыргызстане прекратили обслуживать карт МИР
Россия и мир
Фото: Алиса Левина / Вечерние ведомости
Банки Доскредобанк и Бакай банк перестали обслуживать российские карты МИР. Об этом сообщается на сайтах финансовых организаций.
На сайте Доскредобанка указано, что прием и обслуживание карт платёжной системы МИР приостановлено с 17 октября.
Также известно, что еще один банк в Кыргызстане – «Компаньон» приостановил обслуживание российских карт еще на прошлой неделе.
В организациях утверждают, что сообщат о возобновлении.
На сайте Доскредобанка указано, что прием и обслуживание карт платёжной системы МИР приостановлено с 17 октября.
Также известно, что еще один банк в Кыргызстане – «Компаньон» приостановил обслуживание российских карт еще на прошлой неделе.
В организациях утверждают, что сообщат о возобновлении.
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