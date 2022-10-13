Количество жертв после падения военного самолета в Ейске увеличилось до трех
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Количество погибших в результате авиакатастрофы в Ейске увеличилось до трех. Об этом сообщают власти Краснодарского края. На данный момент, как сообщается, известно о восьми находящихся в тяжелом состоянии, среди них один ребенок. Сколько всего пострадавших пока неясно.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар после падения военного самолета Су-24 локализован. По его словам, эвакуация жильцов соседних домов отменена.
Заместитель губернатора Анна Минькова сообщила, что на месте трагедии дежурят 20 бригад скорой помощи. «На подъезде ещё 8 бригад СМП и 6 бригад санавиации, травматологи, хирурги, комбустиологи, кроме того, выдвинулись 10 психологов из Краснодара.», - написала Минькова в своем Telegram-канале.
Напомним, сегодня вечером в Ейске упал военный самолет Су-24. Экипаж успел катапультироваться. После падения самолета загорелась многоэтажка.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар после падения военного самолета Су-24 локализован. По его словам, эвакуация жильцов соседних домов отменена.
Заместитель губернатора Анна Минькова сообщила, что на месте трагедии дежурят 20 бригад скорой помощи. «На подъезде ещё 8 бригад СМП и 6 бригад санавиации, травматологи, хирурги, комбустиологи, кроме того, выдвинулись 10 психологов из Краснодара.», - написала Минькова в своем Telegram-канале.
Напомним, сегодня вечером в Ейске упал военный самолет Су-24. Экипаж успел катапультироваться. После падения самолета загорелась многоэтажка.
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