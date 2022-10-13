В краснодарском Ейске из-за падения самолета начался крупный пожар в жилых многоэтажках
Россия и мир
Видео: коллаж из скринов видео из соцсетей
В Ейске случилась авиакатастрофа – самолет упал. Однако данные из разных источников варьируются – по некоторым данным, авиатранспорт упал на жилую многоэтажку, по другим, - упал во двор и загорелся, а огонь перекинулся на жилые дома.
Пока официальной информации о количестве жертв и причинах ЧП нет. По предварительным данным, медики уже на месте происшествия.
Также известно, что пожару мог быть присвоен четвертый уровень опасности.
Пока официальной информации о количестве жертв и причинах ЧП нет. По предварительным данным, медики уже на месте происшествия.
Также известно, что пожару мог быть присвоен четвертый уровень опасности.
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