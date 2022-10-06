В Белгородской и Курской областях продлен «жёлтый» уровень террористической опасности
Россия и мир
Последствия обстрела поселка Теткино 7.10. 22. Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
В Белгородской и Курской областях продлен «жёлтый» уровень террористической опасности, об этом в пятницу 7 октября сообщили главы регионов.
«"Желтый" уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 22 октября. Также до 22 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Курской области «желтый» уровень также продлен до 22 октября. «Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — написал глава региона Роман Старовойт.
В ночь на пятницу Старовойт сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино. Во время обстрела скончался местный житель.
«"Желтый" уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 22 октября. Также до 22 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Курской области «желтый» уровень также продлен до 22 октября. «Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — написал глава региона Роман Старовойт.
В ночь на пятницу Старовойт сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино. Во время обстрела скончался местный житель.
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