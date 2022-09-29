На Сахалине семьям мобилизованных раздадут по 5 кг свежемороженой рыбы на человека
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
На Сахалине семьям мобилизованных власти раздадут свежемороженую рыбу — по 5-6 кг минтая, кеты и камбалы на человека.
Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на сахалинское отделение «Единой России».
«Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено порядка 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, порядка 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут порядка 5-6 килограммов на человека», — рассказал журналистам руководитель регионального исполкома «Единой России» Михаил Шувалов (цитата по ИА Сах.ком).
В партии отметили, что раздача рыбы — это одна из мер поддержки для семей мобилизованных, она реализуется в рамках регионального проекта «Доступная рыба».
В конце сентября региональный исполком сообщил о том, что сахалинские рыбаки предоставили 5 тонн свежей горбуши для производства консервов, которые позже были отправлены жителям Донбасса.
Напомним, в Тыве власти решили выдать семьям мобилизованных по два мешка с картошкой, 50 кг муки и по одному живому барану.
Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на сахалинское отделение «Единой России».
«Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено порядка 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, порядка 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут порядка 5-6 килограммов на человека», — рассказал журналистам руководитель регионального исполкома «Единой России» Михаил Шувалов (цитата по ИА Сах.ком).
В партии отметили, что раздача рыбы — это одна из мер поддержки для семей мобилизованных, она реализуется в рамках регионального проекта «Доступная рыба».
В конце сентября региональный исполком сообщил о том, что сахалинские рыбаки предоставили 5 тонн свежей горбуши для производства консервов, которые позже были отправлены жителям Донбасса.
Напомним, в Тыве власти решили выдать семьям мобилизованных по два мешка с картошкой, 50 кг муки и по одному живому барану.
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