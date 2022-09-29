В Тыве семьям мобилизованных выдадут по барану, два мешка с картошкой и 50 кг муки

15.14 Пятница, 30 сентября 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Тыве власти определили меры поддержки для семей мобилизованных.

По поручению главы республики детям мобилизованных (до 17 лет) выплатят по 5 тысяч рублей. Также каждой семье выделят по продуктовому набору (продукты первой необходимости), уголь, дрова и по одному барану.

«Принято решение о выделении семьям по одной голове баранов, 50 килограммов муки, двух мешков картофеля и капусты по мере необходимости», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Мелкий рогатый скот будет выделен из республиканского поголовья, уточнили власти региона.

Глава региона Владислав Ховалыг считает важным оказать помощь до выезда мобилизованных на место службы, «чтобы они почувствовали поддержку и уезжали с чувством, что их семьи защищены и не останутся без внимания».

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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