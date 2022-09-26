Суд продлил принудительное лечение якутского шамана Габышева в психиатрической больнице
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уссурийский районный суд продлил принудительное лечение шамана Александра Габышева в психиатрической больнице спецтипа в Уссурийске. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Габышева, юрист Алексей Прянишников.
По его словам, в удовлетворении ходатайств защиты о назначении психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского в Москве отказано.
Юрист сообщил, что решение будет обжаловано в апелляции.
В начале августа Уссурийский районный суд также продлил принудительное лечение якутского шамана. При этом, как писал Прянишников, в июле врачебная комиссия Приморской краевой психиатрической больницы пришла к выводу о целесообразности перевода Габышева в стационар общего типа и обратилась в суд с соответствующим представлением. Однако позже комиссия той же больницы, но уже в другом составе, пришла к выводу об ухудшении состояния Габышева и о необходимости оставить его в стационаре специализированного типа.
По его словам, в удовлетворении ходатайств защиты о назначении психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского в Москве отказано.
Юрист сообщил, что решение будет обжаловано в апелляции.
В начале августа Уссурийский районный суд также продлил принудительное лечение якутского шамана. При этом, как писал Прянишников, в июле врачебная комиссия Приморской краевой психиатрической больницы пришла к выводу о целесообразности перевода Габышева в стационар общего типа и обратилась в суд с соответствующим представлением. Однако позже комиссия той же больницы, но уже в другом составе, пришла к выводу об ухудшении состояния Габышева и о необходимости оставить его в стационаре специализированного типа.
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