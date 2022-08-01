Cуд продлил шаману Габышеву принудительное лечение в психиатрической больнице
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уссурийский районный суд продлил принудительное лечение якутского шамана Александра Габышева в психиатрической больнице. Об этом сообщил представитель Габышева, юрист Алексей Прянишников.
По словам Прянишникова, 12 июля врачебная комиссия Приморской краевой психиатрической больницы пришла к выводу о целесообразности перевода Габышева в стационар общего типа и обратилась в суд с соответствующим представлением. «А уже 27 июля 2022 г. комиссия той же больницы, но уже в ином составе, внезапно пришла к выводу об ухудшении состояния Александра и о необходимости оставить его в стационаре специализированного типа», — написал юрист в своём телеграм-канале.
При этом о новом заключении не знал ни Прянишников, ни сам Габышев.
По словам юриста, сторона защиты ходатайствовала о проведении судебной психиатрической экспертизы. «Наше ходатайство поддержали представители больницы. Но судья его отклонил», — сказал защитник Габышева.
Решение суда будет обжаловано.
По словам Прянишникова, 12 июля врачебная комиссия Приморской краевой психиатрической больницы пришла к выводу о целесообразности перевода Габышева в стационар общего типа и обратилась в суд с соответствующим представлением. «А уже 27 июля 2022 г. комиссия той же больницы, но уже в ином составе, внезапно пришла к выводу об ухудшении состояния Александра и о необходимости оставить его в стационаре специализированного типа», — написал юрист в своём телеграм-канале.
При этом о новом заключении не знал ни Прянишников, ни сам Габышев.
По словам юриста, сторона защиты ходатайствовала о проведении судебной психиатрической экспертизы. «Наше ходатайство поддержали представители больницы. Но судья его отклонил», — сказал защитник Габышева.
Решение суда будет обжаловано.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».