РПЦ: Патриарх Кирилл заразился коронавирусом, все встречи отменены
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Патриарх Кирилл заразился коронавирусом, сообщили в РПЦ.
«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
Уточняется, что состояние Патриарха удовлетворительное.
Напомним, прошлой весной Патриарх Кирилл заявлял, что заразиться коронавирусом через причастие невозможно, писал ТАСС.
«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции», — сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
Уточняется, что состояние Патриарха удовлетворительное.
Напомним, прошлой весной Патриарх Кирилл заявлял, что заразиться коронавирусом через причастие невозможно, писал ТАСС.
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