Челябинский губернатор предложил собрать для мобилизованных спальные мешки, свой он уже передал
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с предложением собрать для мобилизованных спальные мешки и коврики.
«У нас туристический регион, многие путешествуют, ходят в походы. У многих есть спальники и туристические коврики. Предлагаю помочь нашим призванным ребятам. Передать, у кого есть такая возможность, свои спальные мешки и туристические коврики. Важный момент — снаряжение должно быть рассчитано на использование в минусовые температуры», — написал Текслер в телеграм-канале.
Он уточнил, что область закупает все необходимое (теплые вещи, амуницию, медикаменты и т.п.), однако со спальниками есть проблемы, так как «в свободной продаже их практически нет».
Текслер сказал, что свой спальник и коврик он уже передал.
«У нас туристический регион, многие путешествуют, ходят в походы. У многих есть спальники и туристические коврики. Предлагаю помочь нашим призванным ребятам. Передать, у кого есть такая возможность, свои спальные мешки и туристические коврики. Важный момент — снаряжение должно быть рассчитано на использование в минусовые температуры», — написал Текслер в телеграм-канале.
Он уточнил, что область закупает все необходимое (теплые вещи, амуницию, медикаменты и т.п.), однако со спальниками есть проблемы, так как «в свободной продаже их практически нет».
Текслер сказал, что свой спальник и коврик он уже передал.
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