Парламент Башкирии внес в ГД законопроект об участии осужденных в военных действиях
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Парламент Башкирии внес в Госдуму проект федерального закона об участии осужденных в боевых действиях.
Законопроект «закрепляет правовые основы привлечения осужденных граждан к участию в специальной военной операции или других военных действиях в целях защиты интересов Российской Федерации», сообщается на странице Госсобрания – Курултая Башкирии в ВК.
По законопроекту, суд может предоставить осужденному отсрочку отбывания наказания в связи с участием в военных действиях. При этом «время участия в военных действиях засчитывается в срок лишения свободы из расчета десять дней лишения свободы за один день участия в военных действиях».
Если осужденный получит ранение и не сможет выполнять боевые задачи, то вопрос о том, как он будет отбывать дальнейшее наказание, решит суд.
Законопроект предлагает предоставлять отсрочку от наказания тем, кто содержится в дисциплинарной воинской части, приговорен к принудительным работам или лишен свободы. При этом подчеркивается, что необходимо их добровольное согласие.
«Не смогут воспользоваться отсрочкой граждане, осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений», — заявили в парламенте Башкирии.
«Своим участием в военных действиях в защиту интересов Российской Федерации осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь таким образом целей уголовного наказания»», — комментирует председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Законопроект «закрепляет правовые основы привлечения осужденных граждан к участию в специальной военной операции или других военных действиях в целях защиты интересов Российской Федерации», сообщается на странице Госсобрания – Курултая Башкирии в ВК.
По законопроекту, суд может предоставить осужденному отсрочку отбывания наказания в связи с участием в военных действиях. При этом «время участия в военных действиях засчитывается в срок лишения свободы из расчета десять дней лишения свободы за один день участия в военных действиях».
Если осужденный получит ранение и не сможет выполнять боевые задачи, то вопрос о том, как он будет отбывать дальнейшее наказание, решит суд.
Законопроект предлагает предоставлять отсрочку от наказания тем, кто содержится в дисциплинарной воинской части, приговорен к принудительным работам или лишен свободы. При этом подчеркивается, что необходимо их добровольное согласие.
«Не смогут воспользоваться отсрочкой граждане, осужденные за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ряд других тяжких уголовных правонарушений», — заявили в парламенте Башкирии.
«Своим участием в военных действиях в защиту интересов Российской Федерации осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь таким образом целей уголовного наказания»», — комментирует председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловский облсуд отменил приговор осужденному на пять лет врачу
29 сентября 2022
29 сентября 2022
В Камышлове объявили сбор гуманитарной помощи для мобилизованных
28 сентября 2022
28 сентября 2022
В Свердловской области с 1 октября стартует осенний призыв
28 сентября 2022
28 сентября 2022