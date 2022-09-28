С мобилизованных могут снять запрет заниматься предпринимательством
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Для военнослужащих могут частично снять запрет заниматься предпринимательской деятельностью. Соответствующий законопроект может быть внесен в ГД в ближайшее время, пишут «Известия».
По данным издания, речь идет только об индивидуальных предпринимателях, которые при мобилизации могут потерять свой бизнес.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что после призыва по мобилизации индивидуальный предприниматель не может одновременно находится в статусе и бизнесмена, и военнослужащего. При этом автоматическое аннулирование статуса ИП по действующему закону не предусмотрено. Бизнесмен, подлежащий призыву, должен подать заявление на прекращение деятельности в статусе ИП, но если он не успеет этого сделать, то нарушит закон, что может привести к потере им бизнеса.
Юристы предположили, что предлагаемая мера позволит ИП во время службы назначать управляющего, который будет вести дела.
По данным издания, речь идет только об индивидуальных предпринимателях, которые при мобилизации могут потерять свой бизнес.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что после призыва по мобилизации индивидуальный предприниматель не может одновременно находится в статусе и бизнесмена, и военнослужащего. При этом автоматическое аннулирование статуса ИП по действующему закону не предусмотрено. Бизнесмен, подлежащий призыву, должен подать заявление на прекращение деятельности в статусе ИП, но если он не успеет этого сделать, то нарушит закон, что может привести к потере им бизнеса.
Юристы предположили, что предлагаемая мера позволит ИП во время службы назначать управляющего, который будет вести дела.
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