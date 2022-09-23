В Новосибирске ФСБ задержала подозреваемого в организации поджогов военкоматов
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Новосибирске ФСБ задержала мужчину, подозреваемого в организации поджогов военкоматов, пишут РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ.
В УФСБ утверждают, что безработный 1999 года рождения подыскивал исполнителей для поджогов новосибирских военкоматов «по заданию западных заказчиков».
Возбуждено уголовное дело (205 УК, покушение на организацию совершения террористического акта).
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
При этом в УФСБ уточняют, что это задержание не связанно с попыткой поджога военкомата, которая произошла в Новосибирске утром 29 сентября.
В УФСБ утверждают, что безработный 1999 года рождения подыскивал исполнителей для поджогов новосибирских военкоматов «по заданию западных заказчиков».
Возбуждено уголовное дело (205 УК, покушение на организацию совершения террористического акта).
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
При этом в УФСБ уточняют, что это задержание не связанно с попыткой поджога военкомата, которая произошла в Новосибирске утром 29 сентября.
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