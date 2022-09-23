В Новосибирске попытались поджечь военкомат, подозреваемый задержан
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Новосибирске утром в четверг попытались поджечь военкомат. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства со ссылкой на военкома.
«29 сентября в 6.25 была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска, в два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.
В результате возникло возгорание площадью 0,5 кв. м с внешней стороны, которое, как сообщается, было оперативно ликвидировано. При этом имущество и помещения военкомата не пострадали. Подозреваемый задержан.
По данным из открытых источников, в России в последнее время было зафиксировано больше десяти попыток поджечь военкоматы.
«29 сентября в 6.25 была совершена попытка осуществить поджог военного комиссариата по Кировскому и Ленинскому районам города Новосибирска, в два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.
В результате возникло возгорание площадью 0,5 кв. м с внешней стороны, которое, как сообщается, было оперативно ликвидировано. При этом имущество и помещения военкомата не пострадали. Подозреваемый задержан.
По данным из открытых источников, в России в последнее время было зафиксировано больше десяти попыток поджечь военкоматы.
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