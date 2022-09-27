Гладков: из-за детонации боеприпаса в Белгородской области пострадали 14 человек
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о детонации боеприпаса, есть пострадавшие.
«Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести», — написал Гладков в телеграм-канале.
Он не уточнил, о военных идет речь или о гражданском населении.
По его словам, оперативные службы находятся на месте. Врачи оказывают помощь получившим ранения.
Информация по пострадавшим уточняется.
«Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести», — написал Гладков в телеграм-канале.
Он не уточнил, о военных идет речь или о гражданском населении.
По его словам, оперативные службы находятся на месте. Врачи оказывают помощь получившим ранения.
Информация по пострадавшим уточняется.
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