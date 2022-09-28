Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором и третьем чтениях закон о кредитных каникулах для мобилизованных.
Призванные в ходе частичной мобилизации граждане, взявшие кредит до призыва, смогут оформить кредитные каникулы. Также это право будет распространено на членов семей (включая супругов, а также на лиц, находящихся у них на иждивении).
«В соответствии с законопроектом, военнослужащему-заемщику предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода», — сообщается на сайте Думы.
Сделать это можно в любой момент (в течение действия договора), но не позднее 31 декабря 2023 года (и только в том случае, если по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась).
Уточняется, что каникулы могут быть установлены не ранее 21 сентября.
Кроме того, ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится.
Добавим, что ко второму чтению депутаты уточнили круг лиц, подпадающих под действие закона: помимо мобилизованных это контрактники и добровольцы.
«При освобождении от уплаты кредита при гибели или инвалидности I группы он будет списан целиком», — сообщили в ГД.
Призванные в ходе частичной мобилизации граждане, взявшие кредит до призыва, смогут оформить кредитные каникулы. Также это право будет распространено на членов семей (включая супругов, а также на лиц, находящихся у них на иждивении).
«В соответствии с законопроектом, военнослужащему-заемщику предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим приостановление исполнения обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода», — сообщается на сайте Думы.
Сделать это можно в любой момент (в течение действия договора), но не позднее 31 декабря 2023 года (и только в том случае, если по этому кредиту отсрочка ранее не предоставлялась).
Уточняется, что каникулы могут быть установлены не ранее 21 сентября.
Кроме того, ограничение «одни каникулы на один кредит» на мобилизованных не распространится.
Добавим, что ко второму чтению депутаты уточнили круг лиц, подпадающих под действие закона: помимо мобилизованных это контрактники и добровольцы.
«При освобождении от уплаты кредита при гибели или инвалидности I группы он будет списан целиком», — сообщили в ГД.
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