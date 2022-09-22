На КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии развернут мобилизационный пункт военкомата
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
В ближайшее время на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии развернут мобилизационный пункт военкомата, пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на МВД.
Судя по данным из открытых источников, очереди на выезд из России на этом участке могут достигать, по разным версиям, нескольких десятков (!) километров.
Накануне сообщалось, что к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией выдвинулся БТР — на тот случай, «если стоящие в очереди люди решат прорвать границу».
Судя по данным из открытых источников, очереди на выезд из России на этом участке могут достигать, по разным версиям, нескольких десятков (!) километров.
Накануне сообщалось, что к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией выдвинулся БТР — на тот случай, «если стоящие в очереди люди решат прорвать границу».
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