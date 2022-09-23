РБК: к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией выдвинулся БТР
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
РБК со ссылкой на данные ФСБ пишет, что к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией выдвинулся БТР — на тот случай, «если стоящие в очереди люди решат прорвать границу».
В Пограничном управлении ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания РБК сообщили, что БТР двигается «не для выставления блок-поста».
«Это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну», — сказал собеседник РБК.
Уточняется, что КПП работает в штатном режиме, при этом «никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности закрытия границ в свете частичной мобилизации. Представитель Кремля сказал, что «в настоящий момент никаких решений на этот счет нет».
В Пограничном управлении ФСБ по Республике Северная Осетия – Алания РБК сообщили, что БТР двигается «не для выставления блок-поста».
«Это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну», — сказал собеседник РБК.
Уточняется, что КПП работает в штатном режиме, при этом «никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности закрытия границ в свете частичной мобилизации. Представитель Кремля сказал, что «в настоящий момент никаких решений на этот счет нет».
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