Токаев: Казахстан проведет переговоры с РФ по вопросу прибывающих россиян
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию с приезжающими в страну россиянами, пишет Zakon.kz.
По словам Токаева, главное в нынешних обстоятельствах — «сохранять согласие с соседними странами».
«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос», — цитирует Токаева издание.
При этом глава РК подчеркнул, что «приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций».
Также он поручил правительству принять все необходимые меры.
«Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны, прежде всего, единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться», — заявил Токаев.
Напомним, накануне мы писали о том, как жители Казахстана помогают пересекающим границу россиянам с ночлегом и питанием.
По словам Токаева, главное в нынешних обстоятельствах — «сохранять согласие с соседними странами».
«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос», — цитирует Токаева издание.
При этом глава РК подчеркнул, что «приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций».
Также он поручил правительству принять все необходимые меры.
«Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны, прежде всего, единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться», — заявил Токаев.
Напомним, накануне мы писали о том, как жители Казахстана помогают пересекающим границу россиянам с ночлегом и питанием.
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