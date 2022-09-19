Жители Казахстана помогают пересекающим границу россиянам с ночлегом и питанием
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В соцсетях распространяются посты от жителей Казахстана с предложениями о помощи россиянам, которые пересекают границу.
Пишут и обычные жители, и представители бизнеса. Предлагают помощь с временным жильём или ночлегом на одни сутки, бесплатное питание и воду, комплексные обеды в небольших кафе, в сети приграничных автозаправок (некоторые просят при себе иметь паспорт гражданина РФ).
Также в сети публикуют номера волонтеров, которые готовы оказать посильную помощь прибывающим в страну гражданам, в том числе семьям с детьми и пожилыми.
Подборку таких обращений опубликовал в телеграм-канале предприниматель Иван Зайченко. «Меня до глубины души поразили казахстанцы, хочу выразить огромное почтение им за это», — написал он.
«Все мы люди, и такими надо оставаться в любой ситуации», — отметили в руководстве сети АЗС, также предложившей помощь россиянам.
Добавим, ранее «Коммерсант» со ссылкой на МВД Казахстана сообщил, что россияне активно используют эту страну для транзита в другие страны. По данным издания, за последние дни Казахстан покинули 40 тысяч россиян.
Пишут и обычные жители, и представители бизнеса. Предлагают помощь с временным жильём или ночлегом на одни сутки, бесплатное питание и воду, комплексные обеды в небольших кафе, в сети приграничных автозаправок (некоторые просят при себе иметь паспорт гражданина РФ).
Также в сети публикуют номера волонтеров, которые готовы оказать посильную помощь прибывающим в страну гражданам, в том числе семьям с детьми и пожилыми.
Подборку таких обращений опубликовал в телеграм-канале предприниматель Иван Зайченко. «Меня до глубины души поразили казахстанцы, хочу выразить огромное почтение им за это», — написал он.
«Все мы люди, и такими надо оставаться в любой ситуации», — отметили в руководстве сети АЗС, также предложившей помощь россиянам.
Добавим, ранее «Коммерсант» со ссылкой на МВД Казахстана сообщил, что россияне активно используют эту страну для транзита в другие страны. По данным издания, за последние дни Казахстан покинули 40 тысяч россиян.
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