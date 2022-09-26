Губернатор Иркутской области: военком Елисеев жив, но в крайне тяжелом состоянии
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о состоянии раненого военного комиссара Александра Елисеева.
«Военком жив. Да, в крайне тяжелом состоянии. Но, после операции его показатели постепенно улучшаются. Доктора делают всё возможное», — сообщил глава региона.
По его словам, с помощью телемедицины к лечению подключились иркутские специалисты. В ближайшее время в город прибудет бригада медицины катастроф.
В понедельник в Усть-Илимске Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате.
«Военком жив. Да, в крайне тяжелом состоянии. Но, после операции его показатели постепенно улучшаются. Доктора делают всё возможное», — сообщил глава региона.
По его словам, с помощью телемедицины к лечению подключились иркутские специалисты. В ближайшее время в город прибудет бригада медицины катастроф.
В понедельник в Усть-Илимске Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате.
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