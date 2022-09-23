Песков: никаких решений о закрытии границ в настоящий момент нет
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности закрытия границ в свете частичной мобилизации.
Представитель Кремля сказал, что «в настоящий момент никаких решений на этот счет нет», пишут РИА Новости.
Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто в призывном возрасте.
Коллеги его идею не поддержали. Сенатор Андрей Клишас в ответ посоветовал «не нагнетать ситуацию». «Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ», — написал Клишас в телеграм-канале.
Также депутат ГД Евгений Попов заявил, что считает призывы к закрытию границ «вредными». «Не надо повышать тревожность в и без того обеспокоенном обществе. Как мы видим, мобилизационные мероприятия во многих регионах уже завершены. Мы очень надеемся, что в ближайшее время будут устранены те недочеты и неправомерные действия, которые позволяют себе военкомы на местах. В связи с этим считаю излишними призывы к закрытию границ, более того, считаю их вредными. Наши люди имеют право передвигаться так, как им угодно», — сказал Попов (цитата по РИА Новости).
Представитель Кремля сказал, что «в настоящий момент никаких решений на этот счет нет», пишут РИА Новости.
Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что считает необходимым запретить выезд за границу всем, кто в призывном возрасте.
Коллеги его идею не поддержали. Сенатор Андрей Клишас в ответ посоветовал «не нагнетать ситуацию». «Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ», — написал Клишас в телеграм-канале.
Также депутат ГД Евгений Попов заявил, что считает призывы к закрытию границ «вредными». «Не надо повышать тревожность в и без того обеспокоенном обществе. Как мы видим, мобилизационные мероприятия во многих регионах уже завершены. Мы очень надеемся, что в ближайшее время будут устранены те недочеты и неправомерные действия, которые позволяют себе военкомы на местах. В связи с этим считаю излишними призывы к закрытию границ, более того, считаю их вредными. Наши люди имеют право передвигаться так, как им угодно», — сказал Попов (цитата по РИА Новости).
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