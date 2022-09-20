СК: число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, пишет ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Сообщается, что среди погибших семеро детей.
Ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей, заявили в следственном комитете.
В Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88.
Сообщается, что среди погибших семеро детей.
Ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей, заявили в следственном комитете.
В Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88.
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