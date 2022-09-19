В Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
С 26-го по 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88, сообщил глава региона Александр Бречалов.
Ранее СК сообщил, что известно о девяти жертвах: погибли два охранника, два педагога и пятеро детей.
Между тем, телеграм-канал 112 пишет, что количество погибших в ижевской школе возросло до 14 человек. Один ребёнок доставлен в больницу в состоянии клинической смерти.
Ранее СК сообщил, что известно о девяти жертвах: погибли два охранника, два педагога и пятеро детей.
Между тем, телеграм-канал 112 пишет, что количество погибших в ижевской школе возросло до 14 человек. Один ребёнок доставлен в больницу в состоянии клинической смерти.
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