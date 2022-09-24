Стрелок в ижевской школе был вооружён двумя переделанными травматическими пистолетами
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Депутат ГД Хинштейн сообщил, что, по предварительным данным, стрелок в ижевской школе был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.
Личность стрелка пока не установлена. В МВД сообщили, что он, предположительно, покончил с собой.
Информация о погибших и пострадавших поступает противоречивая. Ранее в региональном МВД сообщили, что предварительно известно о 6 погибших и около 20 пострадавших.
Личность стрелка пока не установлена. В МВД сообщили, что он, предположительно, покончил с собой.
Информация о погибших и пострадавших поступает противоречивая. Ранее в региональном МВД сообщили, что предварительно известно о 6 погибших и около 20 пострадавших.
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