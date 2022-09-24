В МВД сообщили о 6 погибших и 20 пострадавших при стрельбе в ижевской школе
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В МВД Удмуртии сообщили о 6 погибших и около 20 пострадавших в результате стрельбы в ижевской школе.
Также в полиции сообщили, что обнаружено тело стрелявшего. По предварительным данным, он покончил с собой.
Ранее глава Удмуртии Бречалов сообщил, что убит также охранник.
Также в полиции сообщили, что обнаружено тело стрелявшего. По предварительным данным, он покончил с собой.
Ранее глава Удмуртии Бречалов сообщил, что убит также охранник.
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