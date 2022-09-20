Бречалов: охранник в ижевской школе убит, есть жертвы среди детей
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Александра Бречалова
Глава Удмуртии Александр Бречалов, прибывший на место ЧП в Ижевске, рассказал о стрельбе в школе №88.
«Неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые», — сказал Бречалов.
По его словам, по неподтверждённой пока информации, преступник застрелился, эти данные проверяются.
На месте работают экстренные службы, ФСБ, Росгвардия, СК.
Неизвестный открыл стрельбу в понедельник в ижевской школе №88.
«Неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые», — сказал Бречалов.
По его словам, по неподтверждённой пока информации, преступник застрелился, эти данные проверяются.
На месте работают экстренные службы, ФСБ, Росгвардия, СК.
Неизвестный открыл стрельбу в понедельник в ижевской школе №88.
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