СМИ: в Ижевске в школе № 88 произошла стрельба, учеников эвакуируют
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Ижевске в школе № 88 произошла стрельба, учеников и педагогов эвакуируют. Информация об этом появилась в СМИ и телеграм-каналах.
На место следуют экстренные службы.
Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что стрелок якобы сначала выстрелил в охранников, а затем начал стрелять в детей. По данным канала, среди школьников есть раненые (как минимум двое).
Канал пишет, что стрельбу открыл «мужчина в черном». Дети в это время закрылись по кабинетам.
Официальных комментариев пока нет.
На место следуют экстренные службы.
Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что стрелок якобы сначала выстрелил в охранников, а затем начал стрелять в детей. По данным канала, среди школьников есть раненые (как минимум двое).
Канал пишет, что стрельбу открыл «мужчина в черном». Дети в это время закрылись по кабинетам.
Официальных комментариев пока нет.
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