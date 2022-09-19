Кравцов: в Удмуртию на место ЧП в школе направлена группа от министерства
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Удмуртию оперативно направлена группа от федерального министерства, сообщает телеграм-канал ведомства.
«Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова уже работает на месте происшествия. Работа ведëтся в тесной связке с правоохранительными органами», — говорится в сообщении.
Официальных данных о количестве пострадавших по-прежнему нет. В СМИ появилась информация о десяти раненых.
Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место стрельбы в ижевской школе.
«Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова уже работает на месте происшествия. Работа ведëтся в тесной связке с правоохранительными органами», — говорится в сообщении.
Официальных данных о количестве пострадавших по-прежнему нет. В СМИ появилась информация о десяти раненых.
Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место стрельбы в ижевской школе.
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