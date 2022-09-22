Глава Удмуртии Бречалов прибыл на место стрельбы в ижевской школе
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место стрельбы в ижевской школе.
«По ситуации в школе №88: привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всем, что происходит», — написал Бречалов.
По данным местных СМИ, известно о пятерых раненых детях. Стрелок все еще не задержан и ведет стрельбу. Охранник, по неподтвержденной информации, скончался.
«По ситуации в школе №88: привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всем, что происходит», — написал Бречалов.
По данным местных СМИ, известно о пятерых раненых детях. Стрелок все еще не задержан и ведет стрельбу. Охранник, по неподтвержденной информации, скончался.
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