Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга до 4 октября
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 4 октября, сообщает Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
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