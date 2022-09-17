В Дагестане прошли массовые акции протеста, власти призвали «к диалогу с людьми»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В минувшие выходные в Дагестане прошли акции протеста, связанные с ходом частичной мобилизации.
Видеокадры появились в телеграм-каналах и СМИ. Сообщалось о вспышках народных протестов в в Хасавюртском районе, в частности, в селе Эндирей. На опубликованных кадрах слышны выстрелы. Предположительно, таким образом полиция пыталась разогнать протестующих.
В понедельник в телеграм-каналах появилась информация, что на акциях якобы были задержаны около сотни человек. Также сообщается, что у администраторов местных телеграм-каналов начались обыски. Официальных комментариев МВД Дагестана по этому поводу нет, как и в целом по поводу протестов.
Глава Дагестана Сергей Меликов также официально не комментировал ситуацию, при этом в своем телеграм-канале в воскресенье он подчеркнул, что «частичная мобилизация должна проходить строго по объявленным президентом критериям». «Никаких ошибок и исключений из правил быть не может! Главы городов и районов несут за это персональную ответственность», — заявил Меликов. По его словам, ошибки при частичной мобилизации должны немедленно исправляться (случаи, когда мобилизовали тех, кто не попадает в перечень, «в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат»). Меликов признал, что «в самом начале мобилизации такие ошибки имели место».
Депутат ГД Султан Хамзаев заявил, что взял «на личный депутатский контроль» ситуацию в Хасавюртовском районе и выехал на место. «С людьми нужно разговаривать, а военкоматы не должны заниматься "отсебятиной" <…> Нам необходимо качественно подходить к диалогу с людьми. В Эндирее, в других сёлах и городах. Нет ничего страшного, что люди задают вопросы. Но не надо дальше усугублять ситуацию. Нужно
все спокойно разъяснять», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, «в Дагестане в целом, с призывом, все очень хорошо». «Из отдельных эпизодов, таких как в Эндирее, в итоге, получается так, что как будто есть какие-то вибрации», — заявил он.
Также депутат утверждает, что «в Эндирее все началось с обычного фейка», на который «своевременно не среагировали». Смуту и хаос в общественных настроениях, по его словам, вызывают специально «вброшенные» аккаунты и боты.
Кроме того, депутат объяснил большое количество вышедших на улицы людей тем, что в городе отмечается праздник. «Особо акций и не было. Сегодня день города, 165 лет. На улице людей много, потому что праздник. Пара фотографий, которые люди выкладывают, это просто попытка показать, что люди вышли возмущаться», — сказал он изданию «Подъем».
Видеокадры появились в телеграм-каналах и СМИ. Сообщалось о вспышках народных протестов в в Хасавюртском районе, в частности, в селе Эндирей. На опубликованных кадрах слышны выстрелы. Предположительно, таким образом полиция пыталась разогнать протестующих.
В понедельник в телеграм-каналах появилась информация, что на акциях якобы были задержаны около сотни человек. Также сообщается, что у администраторов местных телеграм-каналов начались обыски. Официальных комментариев МВД Дагестана по этому поводу нет, как и в целом по поводу протестов.
Глава Дагестана Сергей Меликов также официально не комментировал ситуацию, при этом в своем телеграм-канале в воскресенье он подчеркнул, что «частичная мобилизация должна проходить строго по объявленным президентом критериям». «Никаких ошибок и исключений из правил быть не может! Главы городов и районов несут за это персональную ответственность», — заявил Меликов. По его словам, ошибки при частичной мобилизации должны немедленно исправляться (случаи, когда мобилизовали тех, кто не попадает в перечень, «в том числе студентов, многодетных отцов с малолетними детьми, ребят, которые никогда в жизни не держали в руках автомат»). Меликов признал, что «в самом начале мобилизации такие ошибки имели место».
Депутат ГД Султан Хамзаев заявил, что взял «на личный депутатский контроль» ситуацию в Хасавюртовском районе и выехал на место. «С людьми нужно разговаривать, а военкоматы не должны заниматься "отсебятиной" <…> Нам необходимо качественно подходить к диалогу с людьми. В Эндирее, в других сёлах и городах. Нет ничего страшного, что люди задают вопросы. Но не надо дальше усугублять ситуацию. Нужно
все спокойно разъяснять», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, «в Дагестане в целом, с призывом, все очень хорошо». «Из отдельных эпизодов, таких как в Эндирее, в итоге, получается так, что как будто есть какие-то вибрации», — заявил он.
Также депутат утверждает, что «в Эндирее все началось с обычного фейка», на который «своевременно не среагировали». Смуту и хаос в общественных настроениях, по его словам, вызывают специально «вброшенные» аккаунты и боты.
Кроме того, депутат объяснил большое количество вышедших на улицы людей тем, что в городе отмечается праздник. «Особо акций и не было. Сегодня день города, 165 лет. На улице людей много, потому что праздник. Пара фотографий, которые люди выкладывают, это просто попытка показать, что люди вышли возмущаться», — сказал он изданию «Подъем».
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