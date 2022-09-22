«Ъ»: разработчики игр начали вывозить сотрудников с семьями из России
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Разработчики игр начали вывозить сотрудников из страны, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники на рынке.
По данным издания, для этого некоторые компании выкупают целые чартерные рейсы. В одном из случаев речь идет о вывозе 100 сотрудников-мужчин с семьями.
Две трети сотрудников, которые занимаются разработкой игр (художники и дизайнеры), формально не являются IT-специалистами, следовательно, не могут рассчитывать на бронь. Участники рынка отмечают, что после 21 сентября, когда в стране была объявлена частичная мобилизация, количество обращений о включении в реестр аккредитованных IT-компаний «возросло в разы».
В случае с игровыми компаниями одним из главных вопросов будет, какие именно специальности «получат иммунитет», говорят опрошенные изданием эксперты.
По данным издания, для этого некоторые компании выкупают целые чартерные рейсы. В одном из случаев речь идет о вывозе 100 сотрудников-мужчин с семьями.
Две трети сотрудников, которые занимаются разработкой игр (художники и дизайнеры), формально не являются IT-специалистами, следовательно, не могут рассчитывать на бронь. Участники рынка отмечают, что после 21 сентября, когда в стране была объявлена частичная мобилизация, количество обращений о включении в реестр аккредитованных IT-компаний «возросло в разы».
В случае с игровыми компаниями одним из главных вопросов будет, какие именно специальности «получат иммунитет», говорят опрошенные изданием эксперты.
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