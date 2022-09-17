В Иране продолжаются массовые протесты в городах, погибли уже более 30 человек
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Иране продолжаются массовые протесты, которые начались после сообщений о гибели 22-летней Махсы Амини.
По меньшей мере, 31 человек погиб в ходе протестов, сообщает «Аль Арабия» со ссылкой на неправительственные правозащитные организации.
Также СМИ сообщают о гибели пятерых полицейских.
По данным Fox News, ожесточенные протесты затронули уже почти 100 иранских городов и 30 провинций. Сообщается о поджогах правительственных зданий, а также полицейских участков. Полиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ, также в некоторых районах полицейские открыли огонь по протестующим, сообщает Fox News.
Махса Амини была задержана полицией нравов из-за «неправильно надетого хиджаба». Позже девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она скончалась.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о необходимости провести срочное официальное расследование.
По меньшей мере, 31 человек погиб в ходе протестов, сообщает «Аль Арабия» со ссылкой на неправительственные правозащитные организации.
Также СМИ сообщают о гибели пятерых полицейских.
По данным Fox News, ожесточенные протесты затронули уже почти 100 иранских городов и 30 провинций. Сообщается о поджогах правительственных зданий, а также полицейских участков. Полиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ, также в некоторых районах полицейские открыли огонь по протестующим, сообщает Fox News.
Махса Амини была задержана полицией нравов из-за «неправильно надетого хиджаба». Позже девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она скончалась.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о необходимости провести срочное официальное расследование.
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