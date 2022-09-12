В Иране после смерти девушки, задержанной из-за хиджаба, прошли массовые протесты
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Иране после смерти 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов, прошла волна протестов. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих после похорон девушки, пишет Al Jazeera.
На прошлой неделе Махса Амини приехала в Тегеран, она была задержана полицией нравов из-за «неправильно надетого хиджаба». Через несколько дней девушку в критическом состоянии доставили в больницу. СМИ пишут, что ее доставили к медикам в состоянии комы. В больнице девушка скончалась.
Как сообщает Al Jazeera, иранские власти заявили, что девушка умерла «от сердечного приступа». При этом ее родственники рассказали журналистам, что у нее не было проблем со здоровьем. По словам родных, девушка несколько дней провела в коме, а затем ее отключили от системы жизнеобеспечения.
После произошедшего на ее родине, на западе Ирана, сразу в нескольких городах начались масштабные акции протеста. Люди выкрикивали антиправительственные лозунги возле административных зданий, некоторые женщины снимали платки и подкидывали вверх, пишут СМИ. Также сообщается о том, что в соцсетях объявили флешмоб в поддержку иранских женщин — девушки на камеру сжигают предметы одежды и остригают волосы.
Протестующие, родственники погибшей, журналисты, а также ряд мировых политиков потребовали расследования всех обстоятельств случившегося, в первую очередь — проверить версию о том, действительно ли девушку избили сотрудники полиции нравов.
Ношение хиджаба обязательно для женщин в Иране после Исламской революции 1979 года. Полиция нравов при МВД Ирана (Назидательный патруль сил правопорядка) может задержать женщину в том числе из-за непокрытой головы или недостаточно хорошо надетого хиджаба.
На прошлой неделе Махса Амини приехала в Тегеран, она была задержана полицией нравов из-за «неправильно надетого хиджаба». Через несколько дней девушку в критическом состоянии доставили в больницу. СМИ пишут, что ее доставили к медикам в состоянии комы. В больнице девушка скончалась.
Как сообщает Al Jazeera, иранские власти заявили, что девушка умерла «от сердечного приступа». При этом ее родственники рассказали журналистам, что у нее не было проблем со здоровьем. По словам родных, девушка несколько дней провела в коме, а затем ее отключили от системы жизнеобеспечения.
После произошедшего на ее родине, на западе Ирана, сразу в нескольких городах начались масштабные акции протеста. Люди выкрикивали антиправительственные лозунги возле административных зданий, некоторые женщины снимали платки и подкидывали вверх, пишут СМИ. Также сообщается о том, что в соцсетях объявили флешмоб в поддержку иранских женщин — девушки на камеру сжигают предметы одежды и остригают волосы.
Протестующие, родственники погибшей, журналисты, а также ряд мировых политиков потребовали расследования всех обстоятельств случившегося, в первую очередь — проверить версию о том, действительно ли девушку избили сотрудники полиции нравов.
Ношение хиджаба обязательно для женщин в Иране после Исламской революции 1979 года. Полиция нравов при МВД Ирана (Назидательный патруль сил правопорядка) может задержать женщину в том числе из-за непокрытой головы или недостаточно хорошо надетого хиджаба.
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