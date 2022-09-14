Глава Белгородской области Гладков уехал из региона в связи со смертью матери
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ему пришлось покинуть регион в связи с горем в семье.
«В нашей семье горе. Умерла моя мама, поэтому нахожусь сейчас в Пензе. Вернусь в Белгородскую область завтра вечером. Берегите своих близких», — написал Гладков на своей странице в ВК.
Ранее глава региона сообщил, что региональные власти оценивают масштаб ущерба после очередных обстрелов в приграничных территориях. Известно об одном погибшем мирном жителе.
«В нашей семье горе. Умерла моя мама, поэтому нахожусь сейчас в Пензе. Вернусь в Белгородскую область завтра вечером. Берегите своих близких», — написал Гладков на своей странице в ВК.
Ранее глава региона сообщил, что региональные власти оценивают масштаб ущерба после очередных обстрелов в приграничных территориях. Известно об одном погибшем мирном жителе.
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