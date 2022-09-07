Губернатор Гладков: при обстреле в Белгородской области погиб мирный житель

10.43 Пятница, 16 сентября 2022
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле в Валуйках погиб мирный житель. Еще двое пострадали, им оказана медпомощь.

«Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин. По предварительной информации один мирный житель погиб», — написал Гладков в ночь на 16 сентября.

Позже он сообщил, что подача электричества в социальные учреждения и жилые дома в Валуйках восстановлена (кроме улицы Школьной). «С утра будет продолжен подомовой обход территории для того, чтобы выявить весь масштаб разрушений», — заявил Гладков.

Накануне вечером он написал об обстреле села Нехотеевки. Сообщалось, что один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате произошел пожар. Однако позже было установлено, что горел получивший повреждение таможенный терминал, территория АЗС при этом не пострадала.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

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