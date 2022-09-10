Верховный суд РФ постановил лишить сайт «Новой газеты» лицензии СМИ
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Верховный суд РФ постановил лишить сайт «Новой газеты» лицензии СМИ, сообщает «Новая газета. Европа».
Роскомнадзор подал в суд на газету после двух предупреждений за отсутствие маркировки при упоминании организаций «иноагентов».
Напомним, 5 сентября Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора признал недействительным свидетельство о регистрации печатной версии «Новой газеты». Главный редактор издания, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, заявил, что это решение «заказное политическое» и не имеет законных оснований.
Роскомнадзор подал в суд на газету после двух предупреждений за отсутствие маркировки при упоминании организаций «иноагентов».
Напомним, 5 сентября Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора признал недействительным свидетельство о регистрации печатной версии «Новой газеты». Главный редактор издания, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, заявил, что это решение «заказное политическое» и не имеет законных оснований.
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