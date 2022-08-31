Басманный суд Москвы аннулировал лицензию СМИ "Новой газеты"
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомос
Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора признал недействительным свидетельство о регистрации печатной версии «Новой газеты».
Главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, заявил, что это решение «заказное политическое» и не имеет законных оснований.
Напомним, в конце марта редакция газеты объявила о приостановке деятельности после того, как получила второе предупреждение Роскомнадзора.
Позже журналисты «Новой газеты», покинувшие Россию, объявили о запуске нового проекта – «Новая газета. Европа», главным редактором издания стал Кирилл Мартынов*. На прошлой неделе он был признан Минюстом СМИ-иноагентом.
*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
Главный редактор «Новой газеты», нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, заявил, что это решение «заказное политическое» и не имеет законных оснований.
Напомним, в конце марта редакция газеты объявила о приостановке деятельности после того, как получила второе предупреждение Роскомнадзора.
Позже журналисты «Новой газеты», покинувшие Россию, объявили о запуске нового проекта – «Новая газета. Европа», главным редактором издания стал Кирилл Мартынов*. На прошлой неделе он был признан Минюстом СМИ-иноагентом.
*Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
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