В Санкт-Петербурге концерт ДДТ на «Газпром Арене» перенесли на следующий год

14.59 Четверг, 15 сентября 2022
Россия и мир
Фото: YouTube-канал officialddt
Концерт ДДТ, запланированный на сентябрь на питерской «Газпром Арене», перенесен на конец мая, сообщили представители площадки.

«Концерт группы ДДТ, который должен был пройти на «Газпром Арене» 24 сентября, по независящим от организатора причинам, перенесен на 27 мая 2023 года», — говорится в сообщении.

Причина переноса не сообщается.

Организаторы уточняют, что приобретенные билеты будут действительны и не потребуют обмена.

Напомним, 16 августа Советский районный суд Уфы признал лидера ДДТ Юрия Шевчука виновным по статье о дискредитации ВС. Суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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