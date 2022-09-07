В Санкт-Петербурге концерт ДДТ на «Газпром Арене» перенесли на следующий год
Россия и мир
Фото: YouTube-канал officialddt
Концерт ДДТ, запланированный на сентябрь на питерской «Газпром Арене», перенесен на конец мая, сообщили представители площадки.
«Концерт группы ДДТ, который должен был пройти на «Газпром Арене» 24 сентября, по независящим от организатора причинам, перенесен на 27 мая 2023 года», — говорится в сообщении.
Причина переноса не сообщается.
Организаторы уточняют, что приобретенные билеты будут действительны и не потребуют обмена.
Напомним, 16 августа Советский районный суд Уфы признал лидера ДДТ Юрия Шевчука виновным по статье о дискредитации ВС. Суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.
«Концерт группы ДДТ, который должен был пройти на «Газпром Арене» 24 сентября, по независящим от организатора причинам, перенесен на 27 мая 2023 года», — говорится в сообщении.
Причина переноса не сообщается.
Организаторы уточняют, что приобретенные билеты будут действительны и не потребуют обмена.
Напомним, 16 августа Советский районный суд Уфы признал лидера ДДТ Юрия Шевчука виновным по статье о дискредитации ВС. Суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.
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