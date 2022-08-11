Суд в Уфе признал Юрия Шевчука виновным по статье о дискредитации ВС, штраф - 50 тысяч рублей
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Советский районный суд Уфы признал музыканта Юрия Шевчука виновным по статье о дискредитации ВС. Штраф - 50 тысяч рублей, передает наш корреспондент из зала суда.
Приговор огласила судья Юлия Егорова.
Подробнее о заседании можно прочитать здесь.
Приговор огласила судья Юлия Егорова.
Подробнее о заседании можно прочитать здесь.
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