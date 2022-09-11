В Приморье объявили ЧС федерального уровня, ущерб от стихии превысил 3 млрд рублей
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Олега Кожемяко
В Приморье объявили ЧС федерального характера, в регионе с середины лета продолжается непогода.
«Непогода в регионе продолжается с середины июля: сход мощного грязевого потока и два тайфуна стали причиной наводнения. Все это привело к самому сильному за всю историю наблюдений нарушению работы транспортной инфраструктуры, энергетики, коммунального и сельского хозяйства», — сообщили в МЧС РФ.
По предварительной оценке, ущерб превышает 3 млрд рублей.
Решение о ЧС принято правительственной комиссией под председательством главы МЧС России Александра Куренкова с участием губернатора края Олега Кожемяко. Напомним, ранее глава региона обращался в министерство с просьбой ввести такой режим.
По данным региональных властей, из-за тайфуна в Приморье погибли три человека.
«Непогода в регионе продолжается с середины июля: сход мощного грязевого потока и два тайфуна стали причиной наводнения. Все это привело к самому сильному за всю историю наблюдений нарушению работы транспортной инфраструктуры, энергетики, коммунального и сельского хозяйства», — сообщили в МЧС РФ.
По предварительной оценке, ущерб превышает 3 млрд рублей.
Решение о ЧС принято правительственной комиссией под председательством главы МЧС России Александра Куренкова с участием губернатора края Олега Кожемяко. Напомним, ранее глава региона обращался в министерство с просьбой ввести такой режим.
По данным региональных властей, из-за тайфуна в Приморье погибли три человека.
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