Власти Приморья сообщили о гибели двух женщин и мужчины из-за тайфуна
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Олега Кожемяко
Из-за тайфуна в Приморье погибли три человека, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в эфире радиостанции «Владивосток FM».
«Да, хоть он (тайфун — прим. ред.) был и короткий, но очень жёсткий. Он прошел быстро, но очень много принес вреда. У нас, к сожалению, погибли три человека. В Тернейском районе — мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину», — сказал Кожемяко (цитата по РИА Новости).
По его словам, в Лазовском округе, который больше всего пострадал от стихии, в воскресенье удалось восстановить электроснабжение, при этом ситуация остается сложной. «В результате паводка упало несколько опор ЛЭП, а доступ к ним крайне затруднён. Обратились за поддержкой в Дальневосточную распределительную сетевую компанию», — написал глава региона в телеграм-канале.
В пятницу Кожемяко попросил ввести на территории региона режим ЧС федерального уровня из-за последствий тайфуна.
«Да, хоть он (тайфун — прим. ред.) был и короткий, но очень жёсткий. Он прошел быстро, но очень много принес вреда. У нас, к сожалению, погибли три человека. В Тернейском районе — мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину», — сказал Кожемяко (цитата по РИА Новости).
По его словам, в Лазовском округе, который больше всего пострадал от стихии, в воскресенье удалось восстановить электроснабжение, при этом ситуация остается сложной. «В результате паводка упало несколько опор ЛЭП, а доступ к ним крайне затруднён. Обратились за поддержкой в Дальневосточную распределительную сетевую компанию», — написал глава региона в телеграм-канале.
В пятницу Кожемяко попросил ввести на территории региона режим ЧС федерального уровня из-за последствий тайфуна.
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