Суд прекратил дело актрисы Асмус, которую обвиняли в «дискредитации ВС»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Тверской суд Москвы отменил административное производство по делу актрисы Кристины Асмус, сообщают СМИ из суда.
Напомним, актрису обвиняли по статье о «дискредитации российской армии» (ст. 20.3.3, ч.1).
Поводом стал пост Асмус в соцсетях от 24 февраля, когда в административном кодексе еще не было соответствующей статьи.
Суд посчитал, что в деле отсутствует состав правонарушения.
Напомним, дело поступило в Тверской суд Москвы 25 августа. Позже актриса не приехала на заседание. Рассмотрение дела было перенесено на 14 сентября в закрытом формате.
Напомним, актрису обвиняли по статье о «дискредитации российской армии» (ст. 20.3.3, ч.1).
Поводом стал пост Асмус в соцсетях от 24 февраля, когда в административном кодексе еще не было соответствующей статьи.
Суд посчитал, что в деле отсутствует состав правонарушения.
Напомним, дело поступило в Тверской суд Москвы 25 августа. Позже актриса не приехала на заседание. Рассмотрение дела было перенесено на 14 сентября в закрытом формате.
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