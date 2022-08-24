На актрису Кристину Асмус составили протокол о «дискредитации ВС»
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
На актрису Кристину Асмус составили протокол о «дискредитации российской армии» (ст. 20.3.3, ч.1).
Дело об административном правонарушении в отношении Асмус К.И. поступило в Тверской суд Москвы 25 августа, следует из карточки на сайте суда.
Что именно послужило поводом для составления протокола, не уточняется. Слушание дела пройдет 6 сентября.
Дело об административном правонарушении в отношении Асмус К.И. поступило в Тверской суд Москвы 25 августа, следует из карточки на сайте суда.
Что именно послужило поводом для составления протокола, не уточняется. Слушание дела пройдет 6 сентября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Задержанного по уголовному делу о дискредитации ВС РФ Евгения Ройзмана доставят в Москву
24 августа 2022
24 августа 2022
Евгению Ройзману изберут меру пресечения в Екатеринбурге
25 августа 2022
25 августа 2022
Евгения Ройзмана задержали на 48 часов
24 августа 2022
24 августа 2022